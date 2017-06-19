В Китае начали продавать клон Xiaomi Mi Mix

В Китае начали продавать смартфон Ukooo UMIX, который визуально практически неотличим от Xiaomi MI Mix. Устройство стоит 688 юаней (около 100 долларов) и может похвастаться еще более тонкими рамками, чем оригинал.

Что касается технических параметров, то гаджет оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, работает на SoC MediaTek MT6737, имеет 4 ГБ оперативной памяти (впрочем, эта информация может быть ошибкой, так как чип не поддерживает больше 3 ГБ) и накопитель на 64 ГБ. Делать снимки предлагается с помощью основной камеры на 13 Мп и фронтальной — на 8 Мп.

Смартфон поддерживает работу с 2 SIM-картами.

Источник
Gizmochina
Теги
фейспалм Xiaomi смартфоны Xiaomi Mi Mix

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