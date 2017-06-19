Рассекречены характеристики YotaPhone 3

На прошлой неделе на выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине разработчики рассказали первую информацию о третьем поколении YotaPhone. Анонс YotaPhone 3 или Yota3 был более чем кратким, он не раскрыл ни характеристики, ни дизайн смартфона. Теперь ресурс Engadget сумел получить список основных параметров модели от некоего собственного источника.





Итак, по данным Engadget, новый YotaPhone оснащается заметно более крупным, чем ранее, 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и сканером отпечатков на передней панели, 5,2-дюймовым тачскрином на базе E Ink с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) на задней панели, 12-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной фронтальной камерами, аккумулятором на 3200 мАч.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 среднего уровня, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Поддерживаются две SIM-карты, есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. По словам источника, выход YotaPhone 3 в продажу состоится в октябре-ноябре 2017 года.

Напомним, на пресс-конференции в Харбине было объявлено, что смартфон выйдет осенью в Китае в двух вариациях — с 64 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 350 долларов США и 128 ГБ за 450 долларов США. Ближе к выпуску планируется произвести полноценную презентацию, где смартфон, наконец-то, покажут и расскажут о его характеристиках.