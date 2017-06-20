ФАС подозревает операторов в сговоре по отмене безлимита

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) заподозрила операторов мобильной связи в сговоре при отказе от безлимитных тарифов. Об этом рассказала Елена Заева, руководитель Управления контроля связи и ИТ, в официальном подкасте ведомства.





На данный момент ФАС запросила у операторов объяснения по поводу отмены тарифов с безлимитным мобильным интернетом и изучает ответы. Среди всего прочего, ФАС хочет увидеть доказательства реальности угрозы перегрузки сетей из-за использования тарифов без ограничений. Изучив ситуацию ведомство может возбудить дело в отношении операторов.

ФАС заинтересовалась ситуацией в результате поступающих жалоб от абонентов. В своих сообщениях абоненты обращали внимание, что крупнейшие российские операторы отменили свои безлимиты практически одновременно. Это произошло с января по апрель 2017 года. Такой шаг операторы объясняли тем, что безлимитные тарифы используются небольшой долей абонентов, но при этом сильно перегружают сеть.