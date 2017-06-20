ФАС подозревает операторов в сговоре по отмене безлимита

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) заподозрила операторов мобильной связи в сговоре при отказе от безлимитных тарифов. Об этом рассказала Елена Заева, руководитель Управления контроля связи и ИТ, в официальном подкасте ведомства.


На данный момент ФАС запросила у операторов объяснения по поводу отмены тарифов с безлимитным мобильным интернетом и изучает ответы. Среди всего прочего, ФАС хочет увидеть доказательства реальности угрозы перегрузки сетей из-за использования тарифов без ограничений. Изучив ситуацию ведомство может возбудить дело в отношении операторов.

ФАС заинтересовалась ситуацией в результате поступающих жалоб от абонентов. В своих сообщениях абоненты обращали внимание, что крупнейшие российские операторы отменили свои безлимиты практически одновременно. Это произошло с января по апрель 2017 года. Такой шаг операторы объясняли тем, что безлимитные тарифы используются небольшой долей абонентов, но при этом сильно перегружают сеть.

Источник
ФАС
Теги
Россия оператор фейспалм сотовая связь ФАС тариф безлимит

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