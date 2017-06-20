Красный HTC U11 появился в предзаказе

Компания HTC открыла прием предварительных заказов на красную версию своего флагманского сжимаемого смартфона U11 в США. Смартфон появился в продаже пару недель в США и еще ряде стран в серебристом, синем и черном цветовых вариантах. Красная версия стоит также, как и остальные — 649 долларов.


В России на прошлой неделе на HTC U11 тоже открылся прием предварительных заказов, а продажи стартуют с июля 2017 года. Модель с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти предлагается в черном, белом, голубом и синем вариантах по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей. Модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти предлагается в голубом и синем вариантах по рекомендованной розничной цене 49 990 рублей.

Напомним, главной изюминкой смартфона стала сенсорная рамка корпуса Edge Sense, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав аппарат рукой. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем Super LCD 5 с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом 3D Corning Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной камерой с фирменной технологией UltraPixel 3 с размером пикселя 1,4 мкм.

Аппаратной основой стал топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой 2.45 ГГц. Предусмотрены версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использовать карточки формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

HTC U11 может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP67, выдерживает погружения на глубину до 1 м в пресной воде на время до 30 минут. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой HTC Sense UI, а также дополнениями HTC Edge Sense и HTC Sense Companion.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U11

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

HTC U Ultra с двумя дисплеями представлен официально

12 января

HTC представила смартфон One X10 в России

13 апреля

Металлический HTC One A9s поступил в продажу в России

27 января

Объявлена российская цена сжимаемого смартфона HTC U11

15 июня
Из рубрикиТелефоны
Проектор Sony Xperia Touch на базе Android вышел в Европе
МегаФон обещает ускорить мобильный интернет в пять раз
ФАС подозревает операторов в сговоре по отмене безлимита

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32