LG V30 дебютирует на IFA 2017 в трех версиях

Компания LG Electronics представит смартфон LG V30 на на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Об этом сообщил корейский ресурс ETNews со ссылкой на источники в индустрии.


Такой срок дебюта немного ускоряет события по сравнению с прошлогодними. LG V20 в 2016 году был анонсирован 7 сентября, а LG V10 в 2015 году — 1 октября. По данным источника, LG V30 в трех вариантах объема накопителя — 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.

Согласно более ранним слухам, анонс LG V30 состоится на большой пресс-конференции, которая должна пройти в последние дни августа, к открытию выставки IFA 2017. Смартфон V30 может стать первым флагманом LG, перешедшим на OLED-дисплей. Также ему приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти.

Источник
ETNews
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