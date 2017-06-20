OnePlus 5 показался на фото до анонса

За несколько часов до официального анонса смартфона OnePlus 5, в сети появилась подборка живых фото с ним и разными чехлами в главной роли. Фотографии опубликовал пользователь под ником muhammed mt‏ в Twitter.


Фото позволяют рассмотреть четыре защитных чехла, которые вероятно, будут выпущены вместе со смартфоном, а также сам OnePlus 5 и розничную коробку.


Напомним, OnePlus уже назначила дату анонса, 20 июня, и подтвердила, что в основе OnePlus 5 лежит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно предварительной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 х 1440 пикселей). Отмечается сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3580 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dash Charge, двойная основная камера на 20+16 Мп, 16-мегапиксельная фронтальная камера. В основу лягут процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с Oxygen OS.

Источник
muhammed mt
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смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5

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