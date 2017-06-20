OnePlus 5 представлен официально

Как и ожидалось, компания OnePlus представила свой флагманский смартфон. OnePlus 5 приходит на смену OnePlus 3 и OnePlus 3T, пропустив "несчастливую" по мнению китайцев цифру 4.







По дизайну OnePlus 5 сильно напоминает iPhone 7 Plus, особенно двойной камерой на задней панели. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX 371, двойной основной камерой, состоящей из широкоугольного модуля с Sony IMX 398 на 16 Мп и телефото-модуля с Sony IMX 350 на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, есть порт USB Type-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 152,7 x 74,7 x 7,25 мм, а вес — 153 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой OxygenOS.







OnePlus 5 представлен в черном и сером цветовых вариантах. Он доступен для предварительного заказа за $479 за младшую версию c 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, $539 за версию c 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для Европы цена составляет 499 и 559 евро, соответственно. Первые поставки начнутся 21 июня, а общие розничные продажи — 27 июня.