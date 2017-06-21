Оригинальный iPhone могли оснастить двумя кнопками

Стив Джобс (Steve Jobs) изначально хотел, чтобы у iPhone было две кнопки. Одна круглая спереди под экраном (она есть во всех моделях смартфона), а вторая сзади. Ее предполагалось использовать для удобства навигации.

Информация об этом была опубликована в книге, посвященной созданию легендарного устройства, «Одно устройство: секретная история iPhone» за авторством Брайана Мерчанта (Brian Merchant).

Убедить Джобса отказаться от второй кнопки, согласно написанному, сумел дизайнер Имран Чодри (Imran Chaudhri).

Кстати, существует вероятность, что в следующем поколении iPhone откажутся и от той единственной физической клавиши.