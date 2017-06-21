LG V30 дебютирует 31 августа

Компания LG Electronics представит смартфон LG V30 на пресс-конференции 31 августа к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Об этом сообщил корейский ресурс ETNews со ссылкой на источники в индустрии.





Такой срок дебюта немного ускоряет события по сравнению с предшественниками. LG V20 в 2016 году был анонсирован 7 сентября, а LG V10 в 2015 году — 1 октября. По мнению ETNews, запуск именно на IFA, а не на отдельном мероприятии означает уверенность производителя в успехе LG V30 на международном рынке.

LG планирует принимать предварительные заказы в течение недели или двух в Южной Корее пред стартом продаж. Цена на корейском рынке должна составить порядка 699 долларов США за версию с 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Согласно более ранним слухам, смартфон V30 может стать первым флагманом LG, перешедшим на OLED-дисплей. Также ему приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.