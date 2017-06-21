Запуск Motorola в России назначен на 27 июня

Lenovo начала рассылать приглашения журналистам на пресс-мероприятие,  назначенное на 27 июня 2017 года и посвященное запуску Motorola в России. Об этом сообщил Марат Ракаев, руководитель подразделения коммуникаций и социальных медиа в России компании Lenovo, на своей страничке в соцсети Facebook.


По словам Ракаева, на мероприятии расскажут "почему Motorola и какие планы покорения космоса", а также покажут некие новинки. Судя по всему, речь идет о первых смартфонах под брендом именно Motorola, а не Moto или Lenovo Moto.


На 27 июня также назначено международное пресс-мероприятие со слоганом "Motorola is back" (Motorola возвращается), на котором ожидается запуск смартфона Moto Z2, с двойной камерой, как в руках у девушки на приглашении. На российском же приглашении изображен хипстер из рекламы смартфона Moto Z2 Play, дебютировавшего 1 июня и пока недоступного в России официально. 

Источник
Марат Ракаев
Теги
смартфон ANDROID Россия LENOVO Moto Moto Z2 Play

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