Запуск Motorola в России назначен на 27 июня

Lenovo начала рассылать приглашения журналистам на пресс-мероприятие, назначенное на 27 июня 2017 года и посвященное запуску Motorola в России. Об этом сообщил Марат Ракаев, руководитель подразделения коммуникаций и социальных медиа в России компании Lenovo, на своей страничке в соцсети Facebook.





По словам Ракаева, на мероприятии расскажут "почему Motorola и какие планы покорения космоса", а также покажут некие новинки. Судя по всему, речь идет о первых смартфонах под брендом именно Motorola, а не Moto или Lenovo Moto.





На 27 июня также назначено международное пресс-мероприятие со слоганом "Motorola is back" (Motorola возвращается), на котором ожидается запуск смартфона Moto Z2, с двойной камерой, как в руках у девушки на приглашении. На российском же приглашении изображен хипстер из рекламы смартфона Moto Z2 Play, дебютировавшего 1 июня и пока недоступного в России официально.