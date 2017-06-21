Тимати запустит виртуального оператора Stars Mobile

Основанная рэпером Тимати группа компаний Black Star Inc. планирует запустить три сервиса под брендом Stars совместно с оператором «Атлас». Сервисы будут предоставляться новой технологической компанией Stars. В их число вошли виртуальный оператор сотовой связи Stars Mobile, интернет-банкинг Stars Bank и партнерская кешбэк-программа Stars CashBack.





В рамках сотрудничества Black Stars займется продвижением и маркетингом, а «Атлас» возьмет на себя техническую сторону. В сентябре-октябре заработает Stars CashBack, виртуального оператора планируется запустить до конца года, а интернет-банкинг — в марте-апреле 2018 года.

Три сервиса будут объединены в одно мобильное приложение. С запуском Stars CashBack пользователи смогут совершать покупки в магазинах-партнерах через приложение или пройдя по специальной ссылке в браузере. Возврат части средств произойдет через месяц, эти деньги можно будет перевести на абонентский счет у Stars. Когда оператор заработает, в приложении появится соответствующая вкладка.