Google прекращает поддерживать Android 2.1 Eclair

Компания Google заявила, что 30 июня закончит поддерживать магазин Play Store для операционной системы Android 2.1 Eclair и более старых версий. В конце июня пользователи лишатся возможность загружать и устанавливать новые приложения через официальный магазин.

Android 2.1 впервые была представлена 7 лет назад, на данный момент очень небольшое количество устройств работает на устаревшей операционной системе — даже меньше 0,1%, поэтому в официальную статистику она не попадает. 

Источник
Android Developers
Теги
ANDROID операционная система Android 2.1

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