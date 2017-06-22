Стартовали продажи смартфона Inoi R7 на российской Sailfish

Российская компания «Иной» начала продажи смартфона Inoi R7, работающего под управлением операционной системы Sailfish Mobile Rus, российской платформы на компонентах Sailfish OS.


Сам по себе смартфон довольно прост. Inoi R7 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 212, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ.


Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS и ГЛОНАСС. Аккумулятор обладет емкостью 2500 мАч. Размеры составляют 145,9 х 71,5 х 8,9 мм, вес — 145 граммов.

Смартфон Inoi R7 доступен у онлайн-ритейлера Buyon.ru за 11  990 рублей.

Источник
Иной
Теги
смартфон Россия морько Sailfish Inoi R7

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