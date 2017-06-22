В сети появилось видео распаковки Maze Alpha

В сети появилось официальное видео распаковки смартфона Maze Alpha. В ролике можно увидеть и сам смартфон и аксессуары, которые входят в комплект поставки.

Безрамочный дизайн смартфона напоминает Xiaomi Mi Mix. Новинка оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, чипом MediaTek Helio P25, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Основная камера у Maze Alpha двойная (13 Мп + 5 Мп), фронтальная — на 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Заказать устройство можно за 179,99 долларов. Первые поставки намечены на 10 июля.