В сети появилось видео распаковки Maze Alpha

В сети появилось официальное видео распаковки смартфона Maze Alpha. В ролике можно увидеть и сам смартфон и аксессуары, которые входят в комплект поставки.

Безрамочный дизайн смартфона напоминает Xiaomi Mi Mix. Новинка оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, чипом MediaTek Helio P25, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Основная камера у Maze Alpha двойная (13 Мп + 5 Мп), фронтальная — на 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч.

Заказать устройство можно за 179,99 долларов. Первые поставки намечены на 10 июля.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Maze Alpha

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