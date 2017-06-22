В сети появились изображения прототипа Meizu Pro 7

В сеть утекли изображения прототипа смартфона Meizu Pro 7, которые, судя по информации из профильных источников, были сделаны инсайдером. На снимке можно увидеть двойную камеру и место для дополнительного E-Ink дисплея. В отличие от YotaPhone, второй дисплей значительно меньше, занимая только небольшую часть задней панели под камерой. На вспомогательном дисплее демонстрируются оповещения, время, информация о погоде и тому подобное.

Полностью работающего прототипа пока еще нет — то, что мы видим на фото обозначено, как «Прототип 8», следовательно у Meizu есть и другие прототипы.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором MediaTek Helio X30. Дебют ожидается в июле 2017 года.