Moto G5S Plus показался на рендере

В сети появился рендер готовящегося к выходу смартфона Moto G5S Plus, который пока не был представлен официально. Изображением поделился пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) через свой аккаунт в Twitter.


На рендере можно разглядеть двойную камеру в круглом модуле с двойной вспышкой на задней панели. Источник также отметил аккумулятор емкостью 3068 мАч и намекнул на примерную цену. По его данным, сматрфон может стоить от 18 999 до 19 999 индийских рупий, это примерно 293-310 долларов США.

По предварительным данным, Moto G5S Plus заключен в металлический корпус, получит 5,5-дюймовый LCD-дисплей Full HD (1920 х 1080 пикселей), у фронтальной камеры предусмотрена вспышка, также отмечается сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Аппаратной основной станет восмьиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
Andri Yatim
Теги
ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto Moto G5S Plus

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