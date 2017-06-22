Samsung выпускает смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2

Компания Samsung представила в Южной Корее смартфон в редко встречающемся сейчас форм-факторе раскладушки. Это относительно недорогая модель на базе Android с одним дисплеем и аппаратной цифровой клавиатурой.

Сенсорный TFT-дисплей имеет диагональ с разрешение WVGA (480 x 800 пикселей). Также имеются камеры на 8 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 1950 мАч, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.

Размеры смартфона довольно большие — 122 х 60,2 х 15,4 мм в сложенном состоянии, а вес — 160 граммов. Samsung Galaxy Folder 2 выходит в продажу по цене порядка 260 долларов США.