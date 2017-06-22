Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 дебютирует 7 июля с Bixby

Компания Samsung Electronics с большой вероятностью выпустит восстановленный Samsung Galaxy Note 7 на родном рынке 7 июля 2017 года. Об этом рассказало издание The Investor. Также издание подтвердило, ожидаемую цену — около 700 долларов США, поддержку голосового помощника Bixby и сниженную с 3500 до 3200 мАч емкость аккумулятора.


Напомним, по разным версиям, Galaxy Note 7 может "возродиться" как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.

Напомним, в конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
The Investor
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy Note 7 Samsung Galaxy Note 7R Samsung Galaxy Note FE

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