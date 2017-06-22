Недорогой ZTE Blade V8 mini с двойной камерой вышел в России

Компания ZTE объявила о начале продаж в России смартфона Blade V8 mini. Это недорогая модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой.





Камера состоит из 13-мегапиксельного модуля и вспомогательного 2-мегапиксельного модуля для отслеживания глубины. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth: 4.1, GPS и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZTE. Размеры составляют 143,5 x 70 x 8,9 мм, а вес — 148,5 грамма.

ZTE Blade V8 mini появился в продаже в черном и золотистом цветах по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.