Недорогой ZTE Blade V8 mini с двойной камерой вышел в России

Компания ZTE объявила о начале продаж в России смартфона Blade V8 mini. Это недорогая модель в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой.


Камера состоит из 13-мегапиксельного модуля и вспомогательного 2-мегапиксельного модуля для отслеживания глубины. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth: 4.1, GPS и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZTE. Размеры составляют 143,5 x 70 x 8,9 мм, а вес — 148,5 грамма.

ZTE Blade V8 mini появился в продаже в черном и золотистом цветах по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID Россия ZTE ZTE Blade V8 Mini

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

Cool 1 с двойной камерой анонсирован для России как LeRee Le3

6 июня

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня

ZTE представила смартфон Blade X7

16 июля 2015
Из рубрикиТелефоны
Sony Xperia X и X Compact начали получать Android 7.1.1 Nougat
ABBYY TextGrabber научился распознавать текст в реальном времени
Стартовали продажи смартфона Inoi R7 на российской Sailfish

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32