ASUS ZenFone Pegasus 4A с двойной камерой засветился в сети

Компания ASUS готовит к выпуску смартфон ZenFone Pegasus 4A среднего уровня. Рендер и подробности о модели опубликовал профильный ресурс SlashLeaks.


ASUS ZenFone Pegasus 4A оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой, двойная основная камера 13+8 Мп. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор MediaTek MT6737V, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор емкостью 4100 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 144,26 x 71,26 x 9,1 мм, а вес — 160 граммов. Ориентировочная цена — 1799 китайских юаней, то есть около 263 доллара США.

Источник
SlashLeaks
Теги
смартфон ANDROID ASUS

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