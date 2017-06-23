В BLUBOO работают над смартфоном S8 с соотношением сторон 18:9

После запуска Samsung Galaxy S8 и S8 Plus на рынке наверняка появится множество других смартфонов с соотношением сторон 18:9. Таковым, к примеру, должен стать китайский BLUBOO S8.

Предположительно, BLUBOO S8 получит 5,7-дюймовый дисплей с узкими рамками и с разрешением 1440 х 720 пикселей. Работать гаджет будет от мощного 10-ядерного чипа MediaTek Helio X30, инженеры оснастят новинку 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Сзади располагается двойная камера с двухцветной вспышкой.

Стоимость и дата запуска не называются. Предположительно, анонсируют смартфон уже в конце июля.  

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Bluboo

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