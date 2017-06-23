Золотой Elephone S8 показался на видео

Вчера мы показали вам качественные изображения золотой версии смартфона Elephone S8. Сегодня же в сети появилось короткое 10-секундое видео устройства.

Смартфон Elephone S8 должен появиться в продаже совсем скоро, до конца текущего месяца. По последним данным, новинка оснащается безрамочным 6-дюймовым 2K-дисплеем, чипом MediaTek Helio X20, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Основная камера у Elephone S8 21-мегапиксельная, фронтальная 8-мегапиксельная.