Samsung Galaxy Note 8 оценили в тысячу евро

Компания Samsung готовится к выпуску своего самого дорогого смартфона, оповестив партнеров, что Galaxy Note 8 будет стоить 999 евро. Об этом рассказал профильный ресурс VentureBeat со ссылкой на человека, ознакомленного с планами компании.





Тот же источник сообщил, что старт продаж состоится во второй половине сентября. Также он подтвердил, что Samsung Galaxy Note 8 получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением 18,5:9, как у смартфонов Galaxy S8. Помимо традиционного пера S Pen, смартфон будет отличаться от Galaxy S8 более продвинутой по некоторым параметрам начинкой и двойной камерой.

Он базируется на процессорах Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835, как и Galaxy S8 и S8+, но получит увеличенный объем оперативной памяти — 6 ГБ. Двойная камера получит 12-мегапиксельный сенсор и независимые системы оптической стабилизации для объективов. Объективы будут организованы горизонтально, слева от вспышки и сканера отпечатков пальцев. Объем аккумулятора составит 3300 мАч.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 дебютирует незадолго до или на самой выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

Смартфон получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.