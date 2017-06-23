В сети засветился новый BlackBerry

В сети был замечен профиль UAProf (User Agent Profile, спецификация устройства, предназначенная для создателей контента) готовящегося к выпуску смартфона BlackBerry от TCL, пока не представленного официально.


Документ пролил свет на некоторые технические параметры смартфона. Модель под маркировкой BBD100 продолжает линейку недавних BlackBerry DTEK50, DTEK60 и KeyOne. Пока неясно, в каком форм-факторе выйдет смартфон. Согласно UAProf, он оснащается дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и процессором MSM8953, что означает либо Qualcomm Snapdragon 625 как у KeyOne, либо более свежий Snapdragon 626.

Согласно неофициальной информации с форума CrackBerry, смартфон получит процессор Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Ориентировочная цена — 450 долларов США.

Источник
UAProf
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY TCL

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