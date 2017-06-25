В базе данных TENAA появился обновленный Oppo A77

В базе данных китайского регулятора TENAA засветился обновленный смартфон Oppo A77, а также модель под названием A77t. Устройство отличается по дизайну и с точки зрения характеристик от представленного 17 мая гаджета с аналогичным названием.

Новый A77 работает на Android 7.1.1 (вместо 6.0 у "прошлого" A77). Устройство базируется на SoC с 8-ядерным процессором, работающим на частоте 2.0 ГГц (вместо 1.5 ГГц). Возможно, что речь идет о Helio P10 или Snapdragon 625. Новинка работает от аккумулятора емкостью 3115 мАч (против 3200 мАч у предыдущего A77).

Весит гаджет также меньше (сейчас 148 граммов, раньше 153 грамма). Размеры также отличаются (153,3 х 75,9 х 7,4 мм сейчас и 153,3 х 75,2 х 7,2 мм тогда).

Камера такая же, основная на 13 Мп и селфи на 16 Мп.