Яркий смартфон BQ-5044 Strike с LTE оценен дешевле 6 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-5044 Strike LTE. Это недорогая модель с поддержкой скоростных сетей 4G LTE.

Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), камерами на 8 и 13 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MTK 6737, 1 ГБ опреративной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ, аккумулятором на 2500 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 3G-сети, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0. Размеры составляют 144 х 72,7 х 9,1 мм, а вес — 159 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон BQ-5044 Strike LTE доступен с пяти цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 5990 рублей.