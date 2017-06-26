LG V30 со стеклянной задней панелью получит беспроводную зарядку

Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, опубликовал свежие подробности о готовящемся к выпуску смартфоне LG V30, который пока не был представлен официально.



Концепт LG V30

По данным источника, LG V30 поддерживает беспроводную зарядку и с большой вероятностью использует стеклянную заднюю панель. Он также имеет двойную основную камеру с сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Согласно более ранним слухам, смартфон V30 может стать первым флагманом LG, перешедшим на OLED-дисплей. Также ему приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Дебют ожидают на пресс-конференции 31 августа к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

LG планирует принимать предварительные заказы в течение недели или двух в Южной Корее пред стартом продаж. Цена на корейском рынке должна составить порядка 699 долларов США за версию с 64 ГБ встроенной флеш-памяти.