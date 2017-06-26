Moto X4 не появится 30 июня
По одной из версий, Motorola, ставшая частью Lenovo, могла представать 30 июня 2017 года смартфон Moto X4. Однако теперь этот опроверг пользователь по имени Андри Ятим (Andri Yatim) через свой аккаунт в Twitter.
По данным источника, 30 июня анонс Moto X4 не произойдет. Вместо этого Motorola запустит уже представленный Moto E4 Plus на американском рынке, а также, возможно, упомянет Moto Z2.
По предварительным данным, Moto X4 получит 5.5-дюймовый дисплей, новый процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 3800 мАч с поддержкой QuickCharge. Имеется металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на передней панели, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, лазерный автофокус для основной камеры.