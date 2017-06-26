Samsung представила розовый Galaxy S8+

Компания Samsung представила новый цветовой вариант флагманского смартфона Galaxy S8+. Розовый Galaxy S8+ станет доступен в Тайване с начала июня по цене около 920 долларов США, с 30 июня открывается прием предварительных заказов.





Изначально Samsung выпустила Galaxy S8+ черном, сером, голубом, серебристом и золотистом. Помимо внешнего вида, розовый смартфон не отличается от своих предшественников.





Он также получил 6,2-дюймовый дисплей Infinity Display практически во всю переднюю панель, сканер отпечатков пальцев на задней панели рядом с камерой, процессор Exynos 8895, аккумулятор емкостью 3500 мАч и так далее.