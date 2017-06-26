Смартфон Neffos X1 Max от TP-Link появился в России

Компания TP-Link объявила о начале продаж в России смартфона Neffos X1 Max. Напомним, он был анонсированы в сентябре на берлинской выставке IFA 2016.





Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Neffos X1 Max получил 5,5-дюймовый дисплей со стеклом 2.5D со скругленными кромками и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony и фазовым автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Neffos X1 Max базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P10, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Neffos X1 Max появился в продаже в светло-сером и золотистом цвете по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей за версию 3/32 ГБ и светло-сером цвете по цене 16 990 рублей за версию 4/64 ГБ.