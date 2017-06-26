Китайцы показали ZTE Nubia Z17 Lite с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон ZTE Nubia Z17 Lite, пока не представленный официально.

Модель под номером NX591J, судя по всему, представляет собой слегка урезанную версию флагмана. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой, основной двойной камерой 12+23 Мп, сканером отпечатков пальцев.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3100 мАч. Размеры составляют 152,8 x 72,55 x 7,95 мм, а вес — 169 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.