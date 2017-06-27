К выпуску готовится пара новых BlackBerry

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал первые подробности о паре готовящихся к выпуску смартфонов BlackBerry, пока не представленных официально.





По данным источника, новые смартфоны BlackBerry получили кодовые название Krypton и Juno. Отметим, что на днях в сети засветился профиль UAProf (User Agent Profile, спецификация устройства, предназначенная для создателей контента) нового смартфона BlackBerry от TCL. Модель под маркировкой BBD100 продолжает линейку недавних BlackBerry DTEK50, DTEK60 и KeyOne. Пока неясно, в каком форм-факторе выйдет смартфон. Согласно UAProf, он оснащается дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и процессором MSM8953, что означает либо Qualcomm Snapdragon 625 как у KeyOne, либо более свежий Snapdragon 626.

Согласно неофициальной информации с форума CrackBerry, смартфон получит процессор Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Ориентировочная цена — 450 долларов США.