Смартфон Moto C оценен дешевле 5 тысяч рублей

Motorola, сейчас являющаяся подразделением китайской Lenovo, представила пару бюджетных смартфонов Moto C и Moto C Plus в России. Это доступные модели в нескольких веселеньких расцветках.

Moto C Plus
Moto C Plus

Младшая модель, Moto C, предлагается в двух модификациях: с модулем 3G и с поддержкой 4G. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 Мп и 5 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737m или MT6580m, аккумулятором на 2350 мАч.

Moto C
Moto C

Moto C Plus получил разрешение HD (720 x 1280 пикселей), камеры на 8 Мп и 2 Мп, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, опции с 1 и 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку двух SIM-карт, слот для карточек памяти microSD.

Оба работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон Moto C доступен на российском рынке по цене 4990 рублей за модификацию с поддержкой 3G и 6490 рублей за модификация с поддержкой 4G. Смартфон Moto C Plus доступен по цене 8490 рублей.

Источник
Lenovo
Теги
смартфон ANDROID Россия LENOVO MOTOROLA Moto Moto C Moto C Plus

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Lenovo выпустила Moto G5 в России

22 мая

Lenovo представила Moto Z2 Play официально

1 июня

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Металлический Moto M выходит в Европе

16 декабря 2016

Ритейлер полностью рассекретил Moto G5 и G5 Plus до анонса

16 февраля
Из рубрикиТелефоны
Google рассекретила пять смартфонов ASUS ZenFone 4
Объявлены российские цены на Moto E4 и Moto E4 Plus
Новый рендер Samsung Galaxy Note 8 показал сканер отпечатков пальцев

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 26