Смартфон Moto C оценен дешевле 5 тысяч рублей

Motorola, сейчас являющаяся подразделением китайской Lenovo, представила пару бюджетных смартфонов Moto C и Moto C Plus в России. Это доступные модели в нескольких веселеньких расцветках.



Moto C Plus

Младшая модель, Moto C, предлагается в двух модификациях: с модулем 3G и с поддержкой 4G. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), камерами на 2 Мп и 5 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek MT6737m или MT6580m, аккумулятором на 2350 мАч.



Moto C

Moto C Plus получил разрешение HD (720 x 1280 пикселей), камеры на 8 Мп и 2 Мп, четырехъядерный процессор MediaTek MT6737, опции с 1 и 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 4000 мАч, поддержку двух SIM-карт, слот для карточек памяти microSD.

Оба работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон Moto C доступен на российском рынке по цене 4990 рублей за модификацию с поддержкой 3G и 6490 рублей за модификация с поддержкой 4G. Смартфон Moto C Plus доступен по цене 8490 рублей.