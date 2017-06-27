Объявлены российские цены на Moto E4 и Moto E4 Plus

Motorola, сейчас являющаяся подразделением китайской Lenovo, представила пару бюджетных смартфонов Moto E и Moto E Plus в России, также известные как Moto E4 и Moto E4 Plus. Это недорогие модели в металлических корпусах со сканером отпечатков пальцев.



Moto E Plus

Moto E4 с 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 х 720 пикселей) оснащается чипом MT6737, 2 ГБ оперативной памяти, камерами на 5 Мп и 8 Мп и накопителем на 16 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 2800 мАч.

Moto E4 Plus с 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 х 720 пикселей) оснащается тем же чипом, имеет такое же количество оперативной памяти, камеры на 5 Мп и 13 Мп, накопитель на 16 ГБ или 32 ГБ и аккумулятор на 5000 мАч.

Оба работают под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Смартфоны Moto E и Moto E Plus можно будет приобрести с июля по цене 9990 рублей и 13 990 рублей соответственно.