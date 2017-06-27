Новый рендер Samsung Galaxy Note 8 показал сканер отпечатков пальцев

В сети появился новый рендер готовящегося к выпуску наследника Samsung Galaxy Note 7. Им поделился ресурс BGR. По словам источника, это 3D CAD-изображение Samsung Galaxy Note 8, основанное на чертежах, полученных напрямую с фабрики, занятой производством нового смартфона.





Рендер дает ответ на один из главных вопросов относительно дизайна Galaxy Note 8 — расположение сканера отпечатков пальцев. Судя по всему, Samsung так и не смогла решить проблемы, связанные с интеграцией сканера с дисплеем, и вынуждена поступить как с Galaxy S8 и S8+, расположив сканер на задней панели, сбоку от камеры. Также можно заметить 3:6-мм разъем для наушников, порт USB Type-C и отсек для стилуса S Pen.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года.