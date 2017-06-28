Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 появится 7 июля

В Wall Street Journal пишут, что Samsung выпустит восстановленный Galaxy Note 7 уже 7 июля. Дебютирует устройство в Южной Корее и будет стоить 700 000 вон (это около 615 долларов США).

Учитывая, что эта дата фигурировала уже несколько раз в сети, вероятно, что именно 7 июля гаджет действительно можно будет купить. Также утверждается, что Samsung планирует продать 400 000 смартфонв на родном рынке.

Напомним, по разным версиям, Galaxy Note 7 может "возродиться" как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.

Напомним, в конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.