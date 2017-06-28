Moto Z2 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto Z2, пока не представленного официально.





Бенчмарк подтвердил ряд параметров Moto Z2. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) ,12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Судя по всему, Moto Z2 окажется более продвинутой версией смартфона Moto Z2 Play, анонсированного в начале июня 2017 года.