Xiaomi удалось продать 1 миллион смартфонов Redmi 4 в Индии всего за 30 дней

Компания Xiaomi сумела продать 1 000 000 смартфонов Redmi 4 в Индии всего за 30 дней, что является рекордом для этого рынка — быстрее отметки в 1 миллион реализованных устройств ни один другой смартфон ранее достичь не сумел. Для сравнения, Redmi Note 4 потребовалось на 2 недели больше для достижения аналогичного результата.

Redmi 4 стоит 7000 индийских рупий за версию с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ и 11 000 индийских рупий за версию 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Xiaomi Xiaomi Redmi 4

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