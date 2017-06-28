Xiaomi удалось продать 1 миллион смартфонов Redmi 4 в Индии всего за 30 дней

Компания Xiaomi сумела продать 1 000 000 смартфонов Redmi 4 в Индии всего за 30 дней, что является рекордом для этого рынка — быстрее отметки в 1 миллион реализованных устройств ни один другой смартфон ранее достичь не сумел. Для сравнения, Redmi Note 4 потребовалось на 2 недели больше для достижения аналогичного результата.

Redmi 4 стоит 7000 индийских рупий за версию с 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ и 11 000 индийских рупий за версию 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.