YotaPhone 3 засветился в GFXBench

Смартфон YotaPhone 3 засветился в базе данных GFXBench. Гаджет с 5-дюймовым дисплеем (вместо 5,2-дюймового или 5,5-дюймового, как предполагалось ранее) под модельным номером Yota Y3 работает на SoC Snapdragon (вероятно, что Snapdragon 625) и Android 7.1.1 и оснащается 4 ГБ оперативной памяти. Минимальный объем накопителя — 64 ГБ. Ранее Yota сообщала о выпуске и более вместительной версии — на 128 ГБ.

Предполагается, что YotaPhone 3 получит 11-мегапиксельную основую камеру с поддержкой записи 4K-видео и фронтальную камеру на те же 12-мегапикселей. Также гаджет получит дополнительный E-ink дисплей, о котором в GFXBench информации нет.

Работать новинка будет от аккумулятора на 3200 мАч.