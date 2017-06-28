Помощневший ZTE Blade V8 выходит в России

Российское подразделение компании ZTE объявило о скором начале продаж в России продвинутой версии смартфона ZTE Blade V8 в обновленном корпусе.





Напомним, ZTE анонсировала недорогой смартфон ZTE Blade V8 с двойной основной камерой пару месяцев назад — на январской выставке CES 2017, но весной в Китае смартфон вышел в продажу в более продвинутой конфигурации, чем было заявлено изначально — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, вместо 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Российская версия ZTE Blade V8 также получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Корпус в черной гамме также был доработан. По словам производителя, стыки были дополнительно обработаны в местах соединения пластика и металла, задняя панель покрыта специальным материалом против отпечатков пальцев

Основная камера состоит из 13-мегапиксельного основного модуля и 2-мегапиксельного вспомогательного. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, есть возможность расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Также стоит отметить сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 2730 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Mifavor 4.2.

ZTE Blade V8 64 Gb black станет доступен с конца июня в черном цвете по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей.