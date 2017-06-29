ASUS ZenFone 3 Max начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки для смартфона ZenFone 3 Max под модельным номером ZC520TL, содержащее версию операционной системы Android 7.0 Nougat.


Отметим, что ASUS выпустила две модели под названием Zenfone 3 Max, версия с номером ZC520TL вышла в июле 2016 года, а с более продвинутую вариацию ZC553KL — в ноябре 2016 года. При этом ноябрьский ZenFone 3 Max ZC553KL уже в мае обновился до Android 7.1.1 Nougat, а теперь пришла очередь июльского ZC520TL.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS Android 7.0 Nougat Asus Zenfone 3 Max

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