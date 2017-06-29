ASUS ZenFone 4 Selfie засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ASUS ZenFone 4 Selfie, пока не представленного официально.


В бенчмарке смартфон указан под модельным номером Z01M, согласно утекшей недавно в сеть документации Google, эта маркировка соответствует смартфону ZenFone 4 Selfie.

Согласно бенчмарку, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной и 12-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно прошлым утечкам, компания ASUStek Computer планирует представить давно ожидаемое следующее поколение смартфонов ZenFone в конце июля 2017 года. Изначально будет представлена модель с 5,5-дюймовым дисплеем, а затем добавятся другие размеры. Смартфон с дисплеем на 5,5 дюйма обойдется чуть дешевле 500 долларов.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID ASUS GFXBench ASUS ZenFone 4 Selfie

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