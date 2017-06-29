ASUS ZenFone 4V дебютирует 21 сентября

Компания ASUStek Computer начала рассылать журналистам приглашения на пресс-мероприятие, которое пройдет 21 сентября 2017 года в Риме. Предположительно, в это день состоится европейский анонс смартфона серии ASUS ZenFone 4, скорее всего — ZenFone 4V.


На днях в сеть утекла документация Google, подтверждающая, что в серию ZenFone 4 войдут пять вариаций смартфонов — ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL), ZenFone 4 Max (модельный номер ZC554KL), ZenFone 4 Pro (модельный номер Z01GD), ZenFone 4 Selfie (модельный номер Z01M) и ZenFone 4V (модельный номер V520KL/A006).

Согласно более ранним утечкам, ASUS планирует представить следующее поколение смартфонов ZenFone в конце июля 2017 года. Изначально будет представлена модель с 5,5-дюймовым дисплеем, а затем добавятся другие размеры. Смартфон с дисплеем на 5,5 дюйма обойдется чуть дешевле 500 долларов.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS ZenFone 4 ASUS ZenFone 4V

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