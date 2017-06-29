LG G6+ с беспроводной зарядкой выходит в продажу

Компания LG Electronics начнет с завтрашнего дня продажи продвинутой версии своего флагмана — LG G6+, а также LG G6 с половинным объем памяти оригинальной модели. С 30 июня они станут доступны в Южной Корее по цене порядка 838 и 718 долларов США.





Напомним, обе вариации были представлены десять дней назад. Версия Plus получила все возможности оригинального LG G6 плюс немного больше.

LG G6 Plus оснащается 128 ГБ встроенной флеш-памяти и беспроводной зарядкой стандарта Qi, последнее доступно у оригинального LG G6 только в США. Кроме того, в комплекте идут топовые наушники B&O Play. Одновременно с LG G6+ производитель представил в Корее версию LG G6 с 32 ГБ.