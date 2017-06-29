Meizu Pro 7 с двумя дисплеями показался на качественных рендерах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились качественные рендеры готовящегося к выпуску смартфона Meizu Pro 7, пока не представленного производителем официально.

Как это часто бывает, изображения были предоставлены производителем чехлов и, по большей части, показывают именно чехлы, но по ним все же можно получить представление о дизайне смартфона.

В том числе, на рендерах хорошо видна главная изюминка смартфона — небольшой вспомогмтельный дисплей на задней панели. Судя по всему, он все-таки будет не на базе LCD, а E-Ink. Также можно различить домашнюю кнопку со сканером отпечатков пальцев, одинарную фронтальную камеру, порты USB и 3,5-мм, двойную основную камеру.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 дебютирует 26 июля 2017 года, а продажи стартуют 4 августа. По предварительным данным, цена на базовую модель Meizu Pro 7 составит около 409 долларов США, а более продвинутую — 484 доллара. Meizu Pro 7 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем, процессором MeidaTek Helio X30 и двойной камерой на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286. Также смартфон получит фронтальную камеру на 16 Мп, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

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