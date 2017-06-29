Производитель чехлов рассекретил дизайн Samsung Galaxy Note 8

На сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun обнаружилась подборка изображений чехлов от популярного производителя Olixar, которые также показывают смартфон Samsung Galaxy Note 8, пока не представленный официально.

Рендеры проливает свет на дизайн смартфона. В том числе, подтверждается двойная камера на задней панели и сканер отпечатков пальцев справа от нее, как у Samsung Galaxy S8, а также боковая кнопка для голосового помощника Bixby.

Согласно ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года. Старт продаж ожидается спустя месяц по цене около тысячи евро.