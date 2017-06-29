Samsung выпускает двухсимочный Galaxy S8+ в Европе

Компания Samsung выпустила в Европе версию флагманского смартфона Galaxy S8+ с поддержкой двух SIM-карт без привязки к какому-то конктерному оператору.





Отметим, что речь идет о гибридном слоте — вторая карта может быть либо nanoSIM, либо microSD.

В Германии Samsung Galaxy S8+ dual-SIM оценен в 900 евро, он доступен в черном и сером цветовых вариациях с бесплатной беспроводной зарядной станцией, которая обычно стоит 80 евро. В Австрии цена такая же, но в комплект не входит беспроводная зарядка. Но это все равно лучше, чем в Италии, где двухсимочный Galaxy S8+ предлагается за 950 евро.