Samsung выпускает двухсимочный Galaxy S8+ в Европе

Компания Samsung выпустила в Европе версию флагманского смартфона Galaxy S8+ с поддержкой двух SIM-карт без привязки к какому-то конктерному оператору.


Отметим, что речь идет о гибридном слоте — вторая карта может быть либо nanoSIM, либо microSD.

В Германии Samsung Galaxy S8+ dual-SIM оценен в 900 евро, он доступен в черном и сером цветовых вариациях с бесплатной беспроводной зарядной станцией, которая обычно стоит 80 евро. В Австрии цена такая же, но в комплект не входит беспроводная зарядка. Но это все равно лучше, чем в Италии, где двухсимочный Galaxy S8+ предлагается за 950 евро.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8+

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