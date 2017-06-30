Samsung Galaxy S8 и S8 Plus взяли приз за «Лучший Смартфон» на шанхайской MWC 2017
Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus получили приз за «Лучший Смартфон» в рамках мероприятия Asia Mobile Awards на шанхайской MWC 2017 Shanghai, проходящей с 28 июня по 1 июля. Это самое крупное ежегодное событие в мобильном мире Азии.
Решение о награждение принимала коллегия из журналистов, аналитиков, маркетологов — учитывались самые разные параметры, включая дизайн, удобство использования, производительность, стоимость, количество инноваций.
На данный момент это самая престижная награда в копилке Galaxy S8.
ИсточникGizmochina