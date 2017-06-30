Samsung Galaxy S8 и S8 Plus взяли приз за «Лучший Смартфон» на шанхайской MWC 2017

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus получили приз за «Лучший Смартфон» в рамках мероприятия Asia Mobile Awards на шанхайской MWC 2017 Shanghai, проходящей с 28 июня по 1 июля. Это самое крупное ежегодное событие в мобильном мире Азии.

Решение о награждение принимала коллегия из журналистов, аналитиков, маркетологов — учитывались самые разные параметры, включая дизайн, удобство использования, производительность, стоимость, количество инноваций.

На данный момент это самая престижная награда в копилке Galaxy S8. 

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Samsung Galaxy S8

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