Huawei Mate 10 может получить чип Kirin 970

По слухам, смартфон Huawei Mate 10, который станет наследником Mate 9, может получить новую SoC. Утверждается, что это будет Kirin 970, созданный по 10 Нм технологическому процессу, что позволит снизить потребление энергии. Характеристики чипа предположительно окажутся на одном уровне с Snapdragon 835 и Exynos 8895.

Kirin 970 может получить ядра Cortex-A73, как и у Kirin 960 (используется в Huawei P10). Источники утверждают, что переход на Cortex-A75 в Huawei считают преждевременным.

Что касается графической системы в Kirin 970, то она окажется мощнее — будет использоваться Mali-G71MP8 вместо G71MP12.

Предположительно Huawei Mate 10 покажут в октябре или ноябре 2017 года.