LG V30 лишится вспомогательного дисплея

Смартфон LG V30 может выйти без главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Об этом сообщил ресурс XDA Developers со ссылкой на "достойный доверия" источник.

LG V20
LG V20

Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, LG V30 также сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Концепт LG V30
Концепт LG V30

Согласно более ранним слухам, смартфон V30 может стать первым флагманом LG, перешедшим на OLED-дисплей. Также ему приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Дебют ожидают на пресс-конференции 31 августа к открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.

LG планирует принимать предварительные заказы в течение недели или двух в Южной Корее пред стартом продаж. Цена на корейском рынке должна составить порядка 699 долларов США за версию с 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30

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